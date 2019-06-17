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هاني رمزي: منتخب مصر وصل إلى معدل بدني رائع

الإثنين 17/يونيو/2019 - 01:44 ص
هاني رمزي: منتخب مصر وصل إلى معدل بدني رائع
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الفجر الرياضي
 
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أكد هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر، أن الهدف من وديتين تنزانيا وغينيا كان الوقوف على الجانب البدني للاعبين.

وقال هاني خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الهدف من الوديتين كان الوقوف على الجانب البدني، كان لدينا مشاكل بسبب أزمة الدوري المحلي، كذلك المحترفين".

وأكمل : "وصلنا لمعدل هائل لجميع اللاعبين، كما أنه شاركوا بنسب مختلفة في الوديات، ووضعنا أيدينا على بعض النقاط".
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