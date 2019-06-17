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سيد بازوكا يفجر مفاجأة بشأن رحيله عن الإسماعيلي

الإثنين 17/يونيو/2019 - 01:43 ص
سيد بازوكا يفجر مفاجأة بشأن رحيله عن الإسماعيلي
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الفجر الرياضي
 
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أكد سيد عبد الرازق "بازوكا" رئيس قطاع الناشئين المستقيل من النادي الاسماعيلي، انه لم يرحل من منصبه لأسباب صحية كما تردد خلال الساعات الأخيرة.

وقال بازوكا خلال تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " موقع الاسماعيلي كاذب، لم ارحل لاسباب صحية. 

وأردف: "الدنيا اتقلبت عليا" مع العلم انني يوميا اتواجد امام الشاشات، فكيف ان اكون رحلت بسبب ظروف صحية".

وتابع : حصلت على بطولتين للمنطقة، وبطولة الجمهورية، وبفارق نقاط كبير على المنافسين.

وأفصح : الاسماعيلي عرض عليا منصب المستشار الفني للنادي الاسماعيلي ولكني رفضت "شعرت انها ركنة"
واتم كلماته : رشحت للمنصب ابو طالب العيسوي.
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