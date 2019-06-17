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عبد المنصف: محمد عواد مظلوم منذ استبعاده من كأس العالم

الإثنين 17/يونيو/2019 - 01:42 ص
عبد المنصف: محمد عواد مظلوم منذ استبعاده من كأس العالم
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الفجر الرياضي
 
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أكد محمد عبد المنصف، حارس مرمى وادي دجلة، أن محمد عواد حارس الإسماعيلي تعرض للظلم منذ استبعاده من كأس العالم.

وقال عبد المنصف خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "عواد تعرض للظلم من قبل كأس العالم، فكان في أفضل حالاته ولم يدخل القائمة".

وأكمل : "ثم عمل بقوة أكبر واحترف في السعودية وكان لديه أمل العودة للمنتخب، قبل أن يتم استبعاده من قائمة الفراعنة".

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