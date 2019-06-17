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ندى غالب تستعد لطرح فيديو كليب "أنا عانس" قريبا

الإثنين 17/يونيو/2019 - 01:43 ص
ندى غالب تستعد لطرح فيديو كليب أنا عانس قريبا
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تستعد مطربة دار الأوبرا ندي غالب، لطرح فيديو كليب جديد يحمل عنوان ' أنا عانس' علي موقع يوتيوب والسوشيال ميديا قريبًا.

'أنا عانس' من كلمات أحمد عبد النبي و ألحان رامي منسي و توزيع حسام سعيد ، art director أحمد عبد النبي، مخرج مساعد محمد رئيس، تصوير و إخراج حمادة النجار.

و يذكر أن ' ندي غالب' حصلت علي جائزة المركز الأول بأغنية 'أنا عانس' كأفضل أغنية متكاملة من حيث الكلمات واللحن والتوزيع والغناء بمهرجان 'الموسيقي العربية' الـ 26 الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية عام 2017.

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