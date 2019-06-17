المنيا يحصل على توقيع لاعب ديروط





نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا في التعاقد مع اللاعب أحمد رجب وذلك من أجل تدعيم الفريق المنياوي في الموسم الجديد للممتاز "ب" لموسم 2019\2020 .





وقام اللاعب بالتوقيع لنادي المنيا لمدة ثلاث سنوات عقب دفع الشرط الجزائي لمجلس إداراة ديروط.





وسبق للفريق المنياوي بأنه قد ضم العديد من العناصر للفريق الأول لكرة القدم أبرزهم بدوي عاشور واحمد علي كاستيلا، لاعبا اف سي مصر، وعلي دياب مهاجم غزل المحلة، وشعبان عبد الحميد من ديروط، ومصطفى عبد الفتاح من بترول اسيوط، وعباس مصطفى من أسوان.