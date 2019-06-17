وزير الثقافة توافق على شروط مسابقة "لووون" السابعة للأطفال المصريين والأفارقة





وافقت وزارة الثقافة على شروط الدورة السابعة من مسابقة لووون والتى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، للأطفال الأسوياء وذوى القدرات الخاصة من المصريين والأفارقة وتقام فى الفترة من يونيو الجارى وحتى الأول من أغسطس المقبل في مجالات الرسم، التصوير، التصوير الفوتوغرافي، النحت، الخزف، التشكيل الفني، الأعمال المركبة باستخدام خامات البيئة المحيطة.

وتأتى دورة هذا العام استثنائية حيث تحمل طابعًا مصريًا أفريقيًا يتواكب مع الاحتفالات برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وإعلان أسوان عاصمة للشباب الأفريقي، كما وتسعى إلى مد جسور التواصل بين الأجيال الجديدة فى دول القارة السمراء من خلال حوار فنى يهدف الى التعارف والتقارب، وتم الاعلان عن تفاصيل المسابقة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية في جميع قصور وبيوت الثقافة المنشرة فى مختلف المحافظات الى جانب كل الدول الأفريقية وذلك بالتنسيق مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة هبه يوسف.

يذكر أن شروط المشاركة تضمنت أن يتم قبول اشتراك الأطفال مصرين وأفارقة من 4 سنوات إلي 16 سنة بموضوعات حرة وبحد أقصى ثلاثة أعمال للمتسابق، على ألا تزيد مساحة العمل المسطح عن 45 سم × 65 سم بدون إطار، وألا تزيد مساحة العمل المجسم عن 65 سم (طول) × 65 سم (عرض) × 65 سم أرتفاع، على أن يدون خلفها الاسم رباعي – العمر - رقم الهاتف ويرفق به صورة من شهادة الميلاد مع اسم المحافظة واسم الجهة التابع لها إن وجد (مدرسة، قصر ثقافة، جمعية لذوي الاحتياجات الخاصة، نادي أو مركز شباب).

أما بالنسبة للأطفال الأفرقة يتم تدوين اسم المتسابق - البلد والمدينة ، وترسل الأعمال علي 7 شارع كمال الدين صلاح - جاردن سيتي – مشروع أتوبيس الفن الجميل - قصر ثقافة الطفل أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة لقصور الثقافة ، وتم تخصيص عشرون جائزة للأسوياء قيمة الواحدة منها 700 جنيه بالاضافة الى عشرون جائزة اخرى لذوى القدرات الخاصة بقيمة مماثلة وتقام احتفالية توزيع الجوائز وشهادات التقدير للفائزين خلال سبتمبر 2019 على مسرح مركز الهناجر بالأوبرا في حضور ممثلين عن الدول الأفريقية إضافة إلى اقامة معرض للأعمال الفائزة .



