هشام عبد الخالق بعد نجاح "الممر": حلمت بإنتاج فيلم وطني يجسد بطولات القوات المسلحة

قال المنتج هشام عبد الخالق، إنه كان يحلم بإنتاج فيلم وطنى يجسد الملاحم الوطنية عبر تاريخنا المشرف ولاسيما فيلم عن بطولات القوات المسلحة وعسكرى، وتسائلت لماذا لم نقوم بهذه التجربة، واستمر الحلم يراودني حتى خرج إلى النور.





وأضاف عبد الخالق، هلال لقائه في برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "النهار" تقديم الإعلامي عمرو الليثي، "للأسف فى جيل كبير لا يعرف بطولات الجيش المصرى ، وعندما حدثت اضطرابات فى مصر بعد الثورة رأيت من يهاجم الجيش وانزعجت بشدة".





ولفت إلى أن فكرة الفيلم بدأت بالتنسيق مع المخرج الكبير شريف عرفة وان الفكرة بدأت من 2015 ولم اعرف بالضبط تحديد ميزانية الفيلم ولم نكن نعرف التكلفة بالضبط حيث المعارك الحربية ، واستقدمنا خبراء فى المعارك من جنوب افريقيا ومن امريكا بتقنيات مختلفة





واشار الى اننى حرصت على تقديم فيلم بحس وطنى يمتلكنى وليس بلغة المكسب والخسارة ، وما شجعنى اكثر لخروج هذا العمل عندما جلست مع الشئون المعنوية بالقوات المسلحة وتم التنسيق فى استخدام معدات واماكن للتصوير وهما دعموا الفكرة ومساندتنا بقوة واستقدمنا خبراء من دول مختلفة





واوضح ان المنتج الفنان هو من يقوم بعمل سينمائى بحب ووطنية وليس بلغة المال فقط والفيلم وصل الى ما يقرب من تكلفة 70 مليون، وان المخرج المبدع شريف عرفة قدم ملحمة وطنية واستغرق التحضير سنة والتصوير فى حوالى 4 شهور والتصوير بمصر بديكورات مختلفة ، ومنها ابراج المراقبة والتى تم بناءها بالفعل من الخشب

ويذكر ان الاعلامى عمرو الليثى قد استضاف نجوم وصناع فيلم الممر فى حلقة خاصة واحتفالية لتكريم صناع تلك الملحمة الوطنية ببرنامج واحد من الناس على النهار وهم النجم احمد فلوكس ... الضابط محمود ، النجم محمد فراج .. العسكرى الصعيدى هلال ، الفنان محمد جمعة الدليل السيناوى ابو رجيبة الفنان أمير والذي قدم شخصية العسكرى عارف، والمنتج هشام عبد الخالق.