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عبد المنصف: انضمام حراس الأهلي والزمالك للمنتخب باستمرار أمر طبيعي

الإثنين 17/يونيو/2019 - 01:26 ص
عبد المنصف: انضمام حراس الأهلي والزمالك للمنتخب باستمرار أمر طبيعي
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الفجر الرياضي
 
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يرى محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة، أن وجود حراس من الأهلي والزمالك في منتخب مصر بشكل مستمر أمر طبيعي.

قال عبد المنصف في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "حراس الأهلي والزمالك دائمي المشاركة في بطولات أفريقية وعربية مع القطبين، وبالتالي فإن لهما أفضلية في اللعب مع منتخب مصر لأن خبراتهم تكون أكبر من أقرانهم".

وواصل أنه عاش هذه الأجواء عندما كان حارسًا في مرمى الزمالك، مشيرًا إلى أن باقي حراس الدوري يخوضون مباريات محلية فقط في الدوري أو كأس مصر.
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