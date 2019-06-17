متحدث المترو يحسم الجدل بشأن زيادة أسعار تذاكر الخطين الأول والثاني (فيديو)

Advertisements

قال أحمد عبدالهادي المتحدث باسم الشركة المصرية لمترو الأنفاق، إن تذاكر قطارات المترو تنقسم لـ4 فئات، وهي 3 جنيهات، و5 جنيهات، و7 جنيهات، و10 جنيهات.



وأضاف "عبدالهادي"، في لقاء مع برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، أنه بالنسبة للخط الأول حلوان المرج، فإن المرحلة الأولى 8 محطات قيمة تذكرتها 3 جنيهات، والثانية 16 محطة قيمتها 5 جنيهات، والثالثة أكثر من 16 محطة قيمتها 7 جنيهات، ولا يوجد فيه أي زيادة في أسعار التذاكر.



وتابع المتحدث باسم الشركة المصرية لمترو الأنفاق، أن الخط الثاني من شبرا الخيمة وحتى محطة المنيب، فلا يوجد به أيضا أي زيادة في الأسعار.



ولفت إلى أن الخط الثالث وبه الخدمة المميزة الجديدة والقطارات والمحطات المكيفة، فقد تم تحريك سعر التذكرة فيه لتكون 5 جنيهات للفئة الأولى بدلا من (3 جنيهات)، وأصبحت 7 جنيهات للفئة الثانية بدلا من 5 جنيهات، وأصبحت 10 جنيهات بدلا 7 جنيهات للفئة الثالثة.



ولفت إلى أن الفئة الرابعة هي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وقيمتها خمسون قرشا، لكل الخطوط دون تغيير.



وشدد على أن اشتراكات الطلبة لم يتم تغييرها أيضا، وقيمة اشتراك الطلبة لـ3 شهور بـ30 جنيها، واشتراك ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة 3 شهور قيمته 22 جنيها، وهذه لم يطرأ عليها أي تغيير.