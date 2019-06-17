عاجل.. اعتماد تنسيق القبول في الثانوية العامة ببورسعيد









وتنسيق القبول سيكون من 240 درجة بجميع المدارس الثانوى العام ببورسعيد، و220 درجة لمدارس قرى الجنوب "بحر البقر"، والغرب "المناصرة و"الجرابعة" و"الديبة".

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدارسى 2019/ 2018 بنسبة 80.55%، حيث تقدم لأداء الإمتحان 11 ألفًا و92 طالبًا موزعين على 65 لجنة وبلغ عدد الناجحين 8893 طالبًا.



اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تنسيق القبول بمدارس الثانوى العام لهذا العام.