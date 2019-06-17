عاجل.. اعتماد تنسيق القبول في الثانوية العامة ببورسعيد
الإثنين 17/يونيو/2019 - 01:22 ص
Advertisements
Advertisements
اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تنسيق القبول بمدارس الثانوى العام لهذا العام.
وتنسيق القبول سيكون من 240 درجة بجميع المدارس الثانوى العام ببورسعيد، و220 درجة لمدارس قرى الجنوب "بحر البقر"، والغرب "المناصرة و"الجرابعة" و"الديبة".
كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدارسى 2019/ 2018 بنسبة 80.55%، حيث تقدم لأداء الإمتحان 11 ألفًا و92 طالبًا موزعين على 65 لجنة وبلغ عدد الناجحين 8893 طالبًا.
Advertisements
المزيد عن: ثانويه عامه بورسعيد اللواء عادل الغضبان اخبار مصر
- محافظ أسوان يعتمد قواعد تنسيق قبول الطلاب بمدارس المرحلة الثانوية العامة والفنية
- محافظ جنوب سيناء يعتمد تنسيق القبول للصف الأول الثانوي "عام - فني"
- "تعليم" الفيوم: 220 درجة للقبول بالصف الأول الثانوي العام
- محافظ السويس يعتمد تنسيق القبول لمدارس الثانوية العامة والفنية 3 سنوات والمتقدمة
- محافظ الغربية يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام بحد أدنى 230 درجة
- تعليم الإسكندرية يعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة بحد أدنى 215 درجة
- محافظ القاهرة يعتمد تنسيق الثانوية العامة بحد أدنى 220 درجة
- تنسيق قبول طلاب الوادي الجديد بمدارس الثانوية العامة
- محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام بحد أدنى 205 درجة
- محافظ بورسعيد يعتمد تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية الثانوي العام للعام الدراسي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠