'عبدالرحيم' وكيل أول و'شبانة' سكرتير عام.. ملامح تشكيل مجلس الصحفيين الجديد









وقال "خراجة" عقب انسحابه: "المسألة منتهية ويكفينى أنني عضو مجلس نقابة، ولا يهمني، ما يحدث في اجتماع مجلس النقابة ماهو إلا تربيط".

كما توافق المجلس حول اختيار هشام يونس أمينًا للصندوق، وحسين الزناتي رئيسًا للجنة النشاط، ومحمد سعد عبدالحفيظ رئيسًا للجنة الشؤون العربية والخارجية وعضوًا بلجنة القيد، بالإضافة إلى محمود كامل رئيسًا للجنة الثقافية وعضوًا بلجنة القيد، وعمرو بدر رئيسًا للجنة الحريات.وينتهي المجلس الآن، من التوافق حول بقية اللجان، وذلك بعد انسحاب محمد خراجة لاعتراضه على التشكيل.