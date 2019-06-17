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'عبدالرحيم' وكيل أول و'شبانة' سكرتير عام.. ملامح تشكيل مجلس الصحفيين الجديد

الإثنين 17/يونيو/2019 - 01:19 ص
'عبدالرحيم' وكيل أول و'شبانة' سكرتير عام.. ملامح تشكيل مجلس الصحفيين الجديد
نقابة الصحفيين - أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 
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اتفق جلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب ضياء رشوان،  خلال اجتماعه المنعقد الآن لتشكيل هيئة المكتب واللجان النوعية، بعد خلاف استمر أشهر بين أعضاء المجلس.


وعلمت "الفجـر" من مصادرها توافق المجلس حول محمد شبانة لمنصب السكرتير العام، واختيار جمال عبدالرحيم وكيل أول ورئيس لجنة التدريب، بالإضافة إلى اختيار أيمن عبدالمجيد رئيسًا للجنة الرعاية الاجتماعية والمشرف على مشروع العلاج ورئيس لجنة التشريعات، وخالد ميري وكيل ثانِ ورئيسًا للجنة القيد.


كما توافق المجلس حول اختيار هشام يونس أمينًا للصندوق، وحسين الزناتي رئيسًا للجنة النشاط، ومحمد سعد عبدالحفيظ رئيسًا للجنة الشؤون العربية والخارجية وعضوًا بلجنة القيد، بالإضافة إلى محمود كامل رئيسًا للجنة الثقافية وعضوًا بلجنة القيد، وعمرو بدر رئيسًا للجنة الحريات.


وينتهي المجلس الآن، من التوافق حول بقية اللجان، وذلك بعد انسحاب محمد خراجة لاعتراضه على التشكيل.


وقال "خراجة" عقب انسحابه: "المسألة منتهية ويكفينى أنني عضو مجلس نقابة، ولا يهمني، ما يحدث في اجتماع مجلس النقابة ماهو إلا تربيط".
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المزيد عن: هيئة مكتب الصحفيين نقيب الصحفيين نقابة الصحفيين ضياء رشوان الفجر
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