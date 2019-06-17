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أحمد رزق : فخور بمشاركتي في "الممر".. ووطنية المصريين لا تهتز

الإثنين 17/يونيو/2019 - 01:19 ص
أحمد رزق : فخور بمشاركتي في الممر.. ووطنية المصريين لا تهتز
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أكد الفنان أحمد رزق، أنه فخور جدًا بمشاركته في فيلم "الممر"، مضيفًا: " كنت واحدصا من فريق عمل جسد ملحمة تاريخية في عمر العسكرية المصرية، وشخصيتي بالفيلم وعملي كصحفي، يثبت أن كل واحد منا يستطيع خدمة وطنه من مكانه ومهنته".

وأضاف "رزق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج واحد من الناس، والمذاع عبر فضائية "النهار"، التصوير في أجواء الفيلم كانت جديدة علينا جميعا، وكان الجو حارا جداً، ولكن شعورنا بالاشتراك في عمل كبير ذلل كافة الصعاب والعقبات".

وتابع: "كانت المفاجأة الحقيقية لهذا العمل هي رد فعل الجمهور، وجعلني فخورا باشتراكي بهذا العمل"، مؤكدًا لأن فيلم "الممر" أكد أن المصريين وطنيتهم لا تهتز، ومشاعرهم تجاه الوطن لا تتغير، وحبهم للبلد لا يمكن أن يتبدل.

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