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رئيس الاتحاد المغربي يتدخل لحل أزمة حمدالله

الإثنين 17/يونيو/2019 - 01:16 ص
رئيس الاتحاد المغربي يتدخل لحل أزمة حمدالله
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أحمد عصام
 
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يسعى فوز لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم للتدخل في أزمة عبد الرزاق حمدالله مهاجم المنتخب، وذلك قبل بداية بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأشارت تقارير مغربية، إن فوزي لقجع سيلتقي يوم الثلاثاء مع اللاعب عبد الرزاق حمد الله، من أجل إصلاح الأمور وعودته للمنتخب مرة أخرى.

يذكر أن عبد الرزاق حمدالله غادر معسكر المنتخب المغربي، وذلك بعد شعوره بعدم الراحة مع بعض اللاعبين في الفريق، وإن الفريق ليس على قلب واحد لتحقيق نتائج إيجابية.

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