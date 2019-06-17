رئيس الاتحاد المغربي يتدخل لحل أزمة حمدالله





يسعى فوز لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم للتدخل في أزمة عبد الرزاق حمدالله مهاجم المنتخب، وذلك قبل بداية بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.





وأشارت تقارير مغربية، إن فوزي لقجع سيلتقي يوم الثلاثاء مع اللاعب عبد الرزاق حمد الله، من أجل إصلاح الأمور وعودته للمنتخب مرة أخرى.





يذكر أن عبد الرزاق حمدالله غادر معسكر المنتخب المغربي، وذلك بعد شعوره بعدم الراحة مع بعض اللاعبين في الفريق، وإن الفريق ليس على قلب واحد لتحقيق نتائج إيجابية.



