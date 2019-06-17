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عمرو الليثي يكرم نجوم "الممر" في "واحد من الناس".. ويطالب بعرضه بالجامعات والمعاهد

الإثنين 17/يونيو/2019 - 01:10 ص
عمرو الليثي يكرم نجوم الممر في واحد من الناس.. ويطالب بعرضه بالجامعات والمعاهد
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كرم الاعلامى الدكتور عمرو الليثى في حلقة خاصة من "واحد من الناس" على قناة "النهار" نجوم وأبطال الملحمة الوطنية فيلم " الممر" فى حلقة خاصة واحتفالية لتكريم صناع تلك الملحمة الوطنية. 

وشمل التكريم المنتج الكبير هشام عبد الخالق والنجم أحمد فلوكس الضابط محمود، النجم محمد فراج، العسكرى الصعيدى هلال، الفنان محمد جمعة الدليل السيناوى أبو رجيبة الفنان أمير والذي قدم شخصية العسكري عارف.

وطالب الليثى بأن يتم عرض فيلم "الممر" بالجامعات والمعاهد والمدارس حتى يعرف الشباب البطولات العظيمة والتضحيات الكبيرة للجيش المصري.

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