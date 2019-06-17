عبد المنصف: كنت أستحق الانضمام للمنتخب بعد تطور مستواي





أكد محمد عبد المنصف، حارس مرمى وادي دجلة، أنه من المفترض أن يكون مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.





وقال عبد المنصف خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "كان المفروض أكون موجود مع المنتخب، فمستوايا تطور بشكل كبير".





وأكمل : "أصبحت على شكل الحارس الحديث الذي يدور حوله بناء الهجمة من الخلف، استبعادي أمر محبط حتى عدم وجودي من ضمن المرشحين، لكن لدي أمل بأن أكون متواجدا بعد البطولة".



