"الإفتاء": الانصراف من العمل بإذن وهمي حرام شرعًا
الإثنين 17/يونيو/2019 - 01:11 ص
أمنية فوزي
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قال الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، إن دار الإفتاء حريصة على الرد على تساؤلات واستفسارات المواطنين، وعلى تصحيح المفاهيم حتى لا تتركهم للمتطرفين أو لمن يريدون تسريب أفكار متطرفة إليهم.
وأضاف "عمران"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية ""dmc مساء اليوم الأحد، أن التدين الصحيح إعلاء لشأن الأخلاق.
وأوضح أن مواعيد العمل عبارة عن تعاقد بين العامل وصاحب العمل، مشددًا على ضرورة أن يفي الفرد بالتعاقد الذي عقد في عمله، وأن يستكمل مدة عمله.
وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أكدت أن الانصراف من العمل بإذن وهمي حرام شرعًا.
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