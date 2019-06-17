ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"الإفتاء": الانصراف من العمل بإذن وهمي حرام شرعًا

الإثنين 17/يونيو/2019 - 01:11 ص
الإفتاء: الانصراف من العمل بإذن وهمي حرام شرعًا
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements

قال الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، إن دار الإفتاء حريصة على الرد على تساؤلات واستفسارات المواطنين، وعلى تصحيح المفاهيم حتى لا تتركهم للمتطرفين أو لمن يريدون تسريب أفكار متطرفة إليهم.

وأضاف "عمران"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية ""dmc مساء اليوم الأحد، أن التدين الصحيح إعلاء لشأن الأخلاق.

وأوضح أن مواعيد العمل عبارة عن تعاقد بين العامل وصاحب العمل، مشددًا على ضرورة أن يفي الفرد بالتعاقد الذي عقد في عمله، وأن يستكمل مدة عمله.

وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أكدت أن الانصراف من العمل بإذن وهمي حرام شرعًا.
Advertisements
المزيد عن: دار الإفتاء توك شو اخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
تونس - أساسي
x
18:00
بوروندي - أساسي
بطولة كوبا أمريكا 2019
أوروجواي
4
x
00:00
0
الإكوادور