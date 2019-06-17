انسحاب 'خراجة' من اجتماع تشكيل هيئة مكتب 'الصحفيين'
الإثنين 17/يونيو/2019 - 01:02 ص
ميسون أبو الحسن
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انسحب منذ قليل، محمد خراجة عضو مجلس نقابة الصحفيين، من الاجتماع الذي يعقده المجلس برئاسة النقيب ضياء رشوان لتشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة و اللجان النوعية.
وقال "خراجة" عقب انسحابه: "المسألة منتهية ويكفينى أنني عضو مجلس نقابة، ولا يهمني، ما يحدث في اجتماع مجلس النقابة ماهو إلا تربيط".
وكان عقد اليوم مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، اجتماعًا؛ لاستكمال المشاورات حول تشكيل هيئة مكتب النقابة، بالإضافة إلى ما يُستجد من أعمال.
وكان أعلن مجلس النقابة، تأجيل تشكيل هيئة مكتب النقابة واللجان الداخلية، في أول اجتماع له، والذي انعقد 8 إبريل الماضي، وذلك بعد اجتماع استمر 7 ساعات متواصلة.
وجاء أول اجتماع للمجلس، بعد تأخر 20 يومًا بعد انتخابات التجديد النصفي، بالمخالفة للائحة الداخلية للنقابة، التي تُلزم المجلس في مادتها رقم 8، بتشكيل هيئة المكتب خلال 72 ساعة من إجراء الانتخابات وإعلان النتيجة، والتي انعقدت 15 مارس الماضي.
وجاء فشل تشكيل هيئة مكتب النقابة، نظرًا للخلاف الواقع بين بعض أعضاء المجلس حول رئاسة اللجان ومناصب الوكيل الأول وسكرتير عام النقابة.
وقال "خراجة" عقب انسحابه: "المسألة منتهية ويكفينى أنني عضو مجلس نقابة، ولا يهمني، ما يحدث في اجتماع مجلس النقابة ماهو إلا تربيط".
وكان عقد اليوم مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، اجتماعًا؛ لاستكمال المشاورات حول تشكيل هيئة مكتب النقابة، بالإضافة إلى ما يُستجد من أعمال.
وكان أعلن مجلس النقابة، تأجيل تشكيل هيئة مكتب النقابة واللجان الداخلية، في أول اجتماع له، والذي انعقد 8 إبريل الماضي، وذلك بعد اجتماع استمر 7 ساعات متواصلة.
وجاء أول اجتماع للمجلس، بعد تأخر 20 يومًا بعد انتخابات التجديد النصفي، بالمخالفة للائحة الداخلية للنقابة، التي تُلزم المجلس في مادتها رقم 8، بتشكيل هيئة المكتب خلال 72 ساعة من إجراء الانتخابات وإعلان النتيجة، والتي انعقدت 15 مارس الماضي.
وجاء فشل تشكيل هيئة مكتب النقابة، نظرًا للخلاف الواقع بين بعض أعضاء المجلس حول رئاسة اللجان ومناصب الوكيل الأول وسكرتير عام النقابة.
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