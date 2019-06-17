عمر خيرت: بكيت من روعة المشاهد الوطنية عندما شاهدت "الممر" بالسينما
الإثنين 17/يونيو/2019 - 12:58 ص
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قال الموسيقار الكبير عمر خيرت، إنه عندما تم عرض فيلم الممر علينا احسست وكأنى عسكرى فى الجيش والجميع عاشوا ملحمة وطنية ومصر عظيمة بابناءها وجيشها.
واضاف خيرت بمداخلة هاتفية مع الاعلامى د. عمرو الليثى بواحد من الناس على النهار انه من جمال الموضوع والشعور الوطنى بداخلنا تأتى الافكار والجمل الموسيقية فى رأسى وكانت هناك حالة من الوحدة القوية بين جميع المشاركين.
واشار خيرت الى اننى عصرت مراحل الحروب المختلفة فى مصر وتعيش داخلنا ذكريات واحاسيس وسعدت بشدة الى وجود فيلم يُعبر عن عظمة جيشنا وبلدنا والجميع فى حالة حب لوطنهم.
واضاف خيرت ان احساسى عظيم عندما شاهدت الفيلم الى ان عينى دمعت من روعة المشاهد والمشاعر الرائعة وصلت الى الناس بكافة فئاتها والجميع سعيد بهذا المستوى العالمى لفيلم مصرى.
يذكر ان الاعلامى عمرو الليثى قد استضاف نجوم وصناع فيلم الممر فى حلقة خاصة واحتفالية لتكريم صناع تلك الملحمة الوطنية ببرنامج واحد من الناس على النهار وهم النجم احمد فلوكس ... الضابط محمود ، النجم محمد فراج .. العسكرى الصعيدى هلال ، الفنان محمد جمعة ... الدليل السيناوى ابو رجيبة الفنان امير والذي قدم شخصية العسكرى عارف ، والمنتج هشام عبد الخالق.
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