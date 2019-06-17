تعليق قوي من ميسي بعد الخسارة أمام كولومبيا

علّق ليونيل ميسي نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين، على خسارة بلاده أمام كولومبيا بهدفين دون مقابل صباح اليوم الأحد في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا.





وقال ميسي عقب نهاية المباراة: "سنحتاج إلى بعض الوقت لتقبل هذه الهزيمة، ولكن لنرى ما ستشهده الأيام المقبلة، ونحن بحاجة للنظر إلى الأمام، لقد كنا نتطلع لبداية مختلفة".





وتابع الليو حديثه: "علينا الآن التفكير بشكل مختلف، وبعد ذلك سنرى كيف ستسير الأمور، تلقينا الهدف في الوقت الذي كنا الأفضل فيه وأعتقد أننا تحسنا في الشوط الثاني وصنعنا فرص".





وأضاف: "علينا استخلاص الإيجابيات من اليوم والتفكير بشأن الغد، والأمور قد تسير بشكل سريع للغاية، لازال لدينا الكثير من الفرص للتأهل".





الجدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين يقع في المجموعة الثانية بدور مجموعات كوبا أمريكا 2019 بصحبة منتخبات؛ قطر وكولومبيا وباراجواي.