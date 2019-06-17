أحمد عز: سعيد بردود الافعال حول "الممر".. وكنت أتمنى العمل مع شريف عرفة









قال الفنان إنه سعيد بهذه الاحتفالية الكبيرة من الجماهير والاعلام بفريق عمل فيلم "الممر" متوجهًا بالشكر الخاص للاعلامى الكبير عمرو الليثى، مضيفًا: "كنت اتمنى ان اكون متواجد بالبرنامج ولكن لظروف تصوير حاليا".









وـضاف عز في مداخالة هاتفية لبرنامج "واحد من الناس"، أن المنتج قدم ملحمة كبيرة لدعم العمل والمخرج وايضاً ابطال الفيلم.









وأشار عز ان اول ما تحدث معى المخرج شريف عرفة وافقت على الفور وايضاً المنتج هشام عبد الخالق يقدم انتاج مميز للافلام وكنت احلم بالعمل مع شريف عرفة.









وأضاف اننى وجميع الزملاء قمنا بالتدريب بالفعل قبل التصوير واصبحنا بالفعل نعيش تلك الادوار ولم نشعر اننا نقوم بالتمثيل والفضل يعود الى الله وفريق العمل بالكامل وبراعتهم فى تقديم ادوارهم.









وأشار عز الى اننا كنا سعداء وفرحانين اننا نقدم هذا الملحمة الوطنية وتلك الفرصة لم تأتى فى العمر مرة او مرتين ، واننا فى اخر الفيلم كنا زعلانيين من انتهاء الفيلم لحبنا وعشقنا لهذا لعمل على الرغم من الارهاق الشديد ولكن باحساس وطنى لجميع المشاركين فى الفيلم.









واوضح عز ان ردود الافعال الايجابية والسعادة الكبية لم اكن اتوقعها بهذا الشكل الضخم وطوال مسيرتى من عشرين سنة لم يحدث لى هذا الامر والتفاف الجماهير حول فيلم سينمائى ، وهذا مؤشر جيد على وهى الناس وعشقهم لوطنهم.









وعن المشاهد الصعبة والتدريبات خلال هذا العمل الكبير قال عز اننا تدربنا فى احد المواقع العسكرية على استخدام السلاح والمدفعية ولم تحدث اصابات وكانت هناك حالة سعادة من فيلم الممر.









وعن اصعب مشهد قال عز ان مشهد السنترال وما قدمه المخرج شريف عرفة من ابداع وهو يجسد حالة وفى المرتبة الثانية المعركة وتلك التقنيات الكبيرة وجهة انتاج متميزة وقام بتوفير كافة الامكانات ومخرج متميز.









وعن آخر جملة فى الفيلم احنا راجعيين كان المقصود اننا دائما نقف بقوة ضد اى معتدى ومصر دائما صامدة وتحيى بفضل ابنائها المخلصين وجيشها.





ويذكر ان الاعلامى عمرو الليثى قد استضاف نجوم وصناع فيلم الممر فى حلقة خاصة واحتفالية لتكريم صناع تلك الملحمة الوطنية ببرنامج واحد من الناس على النهار وهم النجم احمد فلوكس ... الضابط محمود ، النجم محمد فراج .. العسكرى الصعيدى هلال ، الفنان محمد جمعة ... الدليل السيناوى ابو رجيبة الفنان امير صلاح الدين ... العسكرى عارف ، والمنتج هشام عبد الخالق.



