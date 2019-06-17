أبرز أخبار التوك شو يوم الأحد 16-6-2019
الإثنين 17/يونيو/2019 - 01:29 ص
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أمنية فوزي -رقية جمال - كساب أحمد - هدى عبد الرازق - داليا الحسين- نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
"البترول" كل ما ينشر على مواقع التواصل حول رفع أسعار المشتقات النفطية "افتراء"
نفى حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة أسعار المشتقات النفطية، مؤكدا أن الخبر عار عن الصحة تماما.
الأرصاد تحذر: درجة الحرارة ستصل غدًا لـ 41 على هذه الأماكن
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة غدا على القاهرة والوجه البحري تصل لـ 35 درجة مئوية، وعلى جنوب البلاد إلى 41 درجة مئوية، مشيرًا إلى أن الطقس سيكون معتدلًا على السواحل الشمالية.
عاجل.. تعرف على موعد افتتاح محطة مترو هيلوبوليس
قال أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم هيئة مترو الأنفاق، إنه تم افتتاح 3 محطات فقط بالجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث، منوهًا بأن محطة هيلوبوليس وهى المحطة الرابعة لهذا الجزء سيتم افتتاحها مع احتفالات أكتوبر المقبلة.
مصطفى طارق: الانتهاء من تنفيذ 92% من المتحف المصري الكبير
قال مصطفى طارق، استشاري المتحف المصري الكبير، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 92% من حجم مشروع المتحف الكبير، حيث من المقرر افتتاح المتحف في 2020.
تفاصيل تطبيق اختبار القدرات كشرط للقبول بكلية الإعلام هذا العام
قال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف على تنسيق القبول بالجامعات، إنه سيتم تطبيق اختبارات القدرات كشرط لقبول الطلاب بكلية الإعلام بداية من هذا العام.
"ترسانة بورسعيد" تكشف عن تفاصيل تصنيع أول ناقلة بترول عملاقة في مصر
كشف المهندس محمد الكتبي، مدير إدارة ترسانة بورسعيد مارين البحرية، تفاصيل تصنيع أول ناقلة بترول عملاقة في مصر، قائلًا: "إنها تنقل المواد البترولية بمختلف أنواعها".
الوزراء: منطقة مجرى العيون ستتحول لساحة للثقافة والسياحة في مصر
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إخلاء مجرى العيون من المدابغ، وتحويلها لساحة للثقافة والسياحة في مصر، معقبًا: "من يعلم هذه المنطقة سيرى شيئًا مختلفًا تمامًا، بعد التطوير ستشمل المنطقة على متنزهات، ومسارح، ومنطقة تجارية على أعلى مستوى، بما لا يؤثر على طابع هذه المنطقة التاريخي".
صندوق علاج الإدمان: 2.5% نسبة التعاطي بين موظفي الدولة
ولفت إلى أن أي تلاعب من القائمين على عملية الكشف، ستواجه بعقوبات رادعة تصل للسجن في بعض الاحوال، لافتَا إلى أن نسبة التعاطي بين الموظفين كانت تقدر بـ8%، ولكنها انخفضت في الفترة الحالية لـ2.5%.
صندوق مكافحة الإدمان: تقبيل المدخن للطفل الصغير قد يؤدي لوفاته
وأضاف "سعيد"، أن هناك نوع من التدخين الثالثي، وهو أن يقوم المدخن بلمس طفل صغير أو تقبيله، مشيرًا إلى أن الدراسة الأمريكية أثبتت أن تقبيل المدخن للطفل الصغير قد تؤدي لقتله ونقل الأمراض الناجمة عن التدخين له.
بعد زيادة أسعار التذاكر.."عبدالهادي": "هتلف المترو كله بـ10 جنيه"
وأضاف "عبد الهادي"، أن هناك تحريك بسيط في أسعار التذاكر بالخط الثالث للمترو نتيجة التكلفة الكبيرة لإنشائه والخدمات المتميزة بها، لتصبح 5 جنيهات لـ 9 محطات، و7 جنيهات لـ 16 محطة، و10 جنيهات لجميع المحطات، معقبًا: "هتلف المترو كله بـ10 جنيهات وتاخد أسهل وأسرع وآمن خدمة"، موضحًا أن الفئة الرابعة لتذاكر المترو هي لذوي الاحتياجات الخاصة بـ50 قرش للتذكرة بجميع الخطوط، مشددًا على أنه لا مساس بأسعار اشتراكات الطلاب وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
"البترول" كل ما ينشر على مواقع التواصل حول رفع أسعار المشتقات النفطية "افتراء"
نفى حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة أسعار المشتقات النفطية، مؤكدا أن الخبر عار عن الصحة تماما.
الأرصاد تحذر: درجة الحرارة ستصل غدًا لـ 41 على هذه الأماكن
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة غدا على القاهرة والوجه البحري تصل لـ 35 درجة مئوية، وعلى جنوب البلاد إلى 41 درجة مئوية، مشيرًا إلى أن الطقس سيكون معتدلًا على السواحل الشمالية.
عاجل.. تعرف على موعد افتتاح محطة مترو هيلوبوليس
قال أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم هيئة مترو الأنفاق، إنه تم افتتاح 3 محطات فقط بالجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث، منوهًا بأن محطة هيلوبوليس وهى المحطة الرابعة لهذا الجزء سيتم افتتاحها مع احتفالات أكتوبر المقبلة.
مصطفى طارق: الانتهاء من تنفيذ 92% من المتحف المصري الكبير
قال مصطفى طارق، استشاري المتحف المصري الكبير، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 92% من حجم مشروع المتحف الكبير، حيث من المقرر افتتاح المتحف في 2020.
تفاصيل تطبيق اختبار القدرات كشرط للقبول بكلية الإعلام هذا العام
قال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف على تنسيق القبول بالجامعات، إنه سيتم تطبيق اختبارات القدرات كشرط لقبول الطلاب بكلية الإعلام بداية من هذا العام.
"ترسانة بورسعيد" تكشف عن تفاصيل تصنيع أول ناقلة بترول عملاقة في مصر
كشف المهندس محمد الكتبي، مدير إدارة ترسانة بورسعيد مارين البحرية، تفاصيل تصنيع أول ناقلة بترول عملاقة في مصر، قائلًا: "إنها تنقل المواد البترولية بمختلف أنواعها".
الوزراء: منطقة مجرى العيون ستتحول لساحة للثقافة والسياحة في مصر
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إخلاء مجرى العيون من المدابغ، وتحويلها لساحة للثقافة والسياحة في مصر، معقبًا: "من يعلم هذه المنطقة سيرى شيئًا مختلفًا تمامًا، بعد التطوير ستشمل المنطقة على متنزهات، ومسارح، ومنطقة تجارية على أعلى مستوى، بما لا يؤثر على طابع هذه المنطقة التاريخي".
صندوق علاج الإدمان: 2.5% نسبة التعاطي بين موظفي الدولة
ولفت إلى أن أي تلاعب من القائمين على عملية الكشف، ستواجه بعقوبات رادعة تصل للسجن في بعض الاحوال، لافتَا إلى أن نسبة التعاطي بين الموظفين كانت تقدر بـ8%، ولكنها انخفضت في الفترة الحالية لـ2.5%.
صندوق مكافحة الإدمان: تقبيل المدخن للطفل الصغير قد يؤدي لوفاته
وأضاف "سعيد"، أن هناك نوع من التدخين الثالثي، وهو أن يقوم المدخن بلمس طفل صغير أو تقبيله، مشيرًا إلى أن الدراسة الأمريكية أثبتت أن تقبيل المدخن للطفل الصغير قد تؤدي لقتله ونقل الأمراض الناجمة عن التدخين له.
بعد زيادة أسعار التذاكر.."عبدالهادي": "هتلف المترو كله بـ10 جنيه"
وأضاف "عبد الهادي"، أن هناك تحريك بسيط في أسعار التذاكر بالخط الثالث للمترو نتيجة التكلفة الكبيرة لإنشائه والخدمات المتميزة بها، لتصبح 5 جنيهات لـ 9 محطات، و7 جنيهات لـ 16 محطة، و10 جنيهات لجميع المحطات، معقبًا: "هتلف المترو كله بـ10 جنيهات وتاخد أسهل وأسرع وآمن خدمة"، موضحًا أن الفئة الرابعة لتذاكر المترو هي لذوي الاحتياجات الخاصة بـ50 قرش للتذكرة بجميع الخطوط، مشددًا على أنه لا مساس بأسعار اشتراكات الطلاب وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
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