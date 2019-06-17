ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أحمد موسى: هذا الشخص هو المحرك الأصلي لـ"تميم"

الإثنين 17/يونيو/2019 - 02:32 ص
أحمد موسى: هذا الشخص هو المحرك الأصلي لـتميم
أحمد موسى
Advertisements
طباعة
داليا الحسين
 
Advertisements
قال الإعلامي أحمد موسى، إن عزمي بشارة، صهيوني لديه الجنسية الإسرائيلية، وهو المسئول عن كتابة خطاب أمير قطر تميم بن حمد، لأن الأخير لا يعرف القراءة والكتابة.

وأضاف، خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي"، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء الأحد، أن عزمي بشارة الحامل للجنسية الصهيونية وعضو الكنيست الإسرائيلي، هو الذراع السياسي لتميم والمحرك الأصلي له، مشيرا إلى أن النظام القطري، افتتح قناة في لندن تحمل اسم "العربي"يديرها عزمي بشارة الصهيوني.

وأوضح أن "بشارة" أطلق قناة العربي لاستكمال مسيرة قناة الجزيرة الإرهابية، واستخدامها لضرب الثوابت، والهجوم على الصحابة والخلفاء الراشدين، مشيرا إلى أنهم جاءوا بشخص يدعى أحمد صبحي منصور، الهارب من مصر في أمريكا لمهاجمة الصحابة والخلفاء الراشدين.
Advertisements
المزيد عن: قطر عزمي بشارة توك شو تميم بن حمد اخبار مصر أحمد موسى
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
تونس - أساسي
x
18:00
بوروندي - أساسي
بطولة كوبا أمريكا 2019
أوروجواي
4
x
00:00
0
الإكوادور