أحمد موسى: هذا الشخص هو المحرك الأصلي لـ"تميم"
الإثنين 17/يونيو/2019 - 02:32 ص
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن عزمي بشارة، صهيوني لديه الجنسية الإسرائيلية، وهو المسئول عن كتابة خطاب أمير قطر تميم بن حمد، لأن الأخير لا يعرف القراءة والكتابة.
وأضاف، خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي"، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء الأحد، أن عزمي بشارة الحامل للجنسية الصهيونية وعضو الكنيست الإسرائيلي، هو الذراع السياسي لتميم والمحرك الأصلي له، مشيرا إلى أن النظام القطري، افتتح قناة في لندن تحمل اسم "العربي"يديرها عزمي بشارة الصهيوني.
وأوضح أن "بشارة" أطلق قناة العربي لاستكمال مسيرة قناة الجزيرة الإرهابية، واستخدامها لضرب الثوابت، والهجوم على الصحابة والخلفاء الراشدين، مشيرا إلى أنهم جاءوا بشخص يدعى أحمد صبحي منصور، الهارب من مصر في أمريكا لمهاجمة الصحابة والخلفاء الراشدين.
وأضاف، خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي"، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء الأحد، أن عزمي بشارة الحامل للجنسية الصهيونية وعضو الكنيست الإسرائيلي، هو الذراع السياسي لتميم والمحرك الأصلي له، مشيرا إلى أن النظام القطري، افتتح قناة في لندن تحمل اسم "العربي"يديرها عزمي بشارة الصهيوني.
وأوضح أن "بشارة" أطلق قناة العربي لاستكمال مسيرة قناة الجزيرة الإرهابية، واستخدامها لضرب الثوابت، والهجوم على الصحابة والخلفاء الراشدين، مشيرا إلى أنهم جاءوا بشخص يدعى أحمد صبحي منصور، الهارب من مصر في أمريكا لمهاجمة الصحابة والخلفاء الراشدين.
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