ريهام سعيد عن دينا الشربيني: "ملهمتي.. ودوام الحال من المحال"
الإثنين 17/يونيو/2019 - 02:16 ص
هدى عبدالرازق
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أعربت الإعلامية ريهام سعيد، عن إعجابها بأداء الفنانة دينا الشربيني، واختياراتها الفنية، قائلة: "دينا الشربيني ملهمتي".
وأشارت "سعيد"، خلال برنامج "صبايا" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن الشربيني تعثرت في مشوارها الفني، وسجنت لمدة عام، وعندما خرجت قررت المهن التمثيلية منعها من التمثيل، ولكنها في وقت قصير تحولت حياتها للأفضل.
وأضافت أن بعد حملات السخرية التي تعرضت لها بسبب شكلها في إحدى الفيديوهات، أصبح الجميع يتحدث عنها، وعن مسلسلاتها، وعلاقتها بفنان شهير، معقبة: "دوام الحال من المحال.. وربنا ممكن يبدل أحوالنا".
وأشارت "سعيد"، خلال برنامج "صبايا" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن الشربيني تعثرت في مشوارها الفني، وسجنت لمدة عام، وعندما خرجت قررت المهن التمثيلية منعها من التمثيل، ولكنها في وقت قصير تحولت حياتها للأفضل.
وأضافت أن بعد حملات السخرية التي تعرضت لها بسبب شكلها في إحدى الفيديوهات، أصبح الجميع يتحدث عنها، وعن مسلسلاتها، وعلاقتها بفنان شهير، معقبة: "دوام الحال من المحال.. وربنا ممكن يبدل أحوالنا".
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