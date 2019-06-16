إيرينا شايك تستعرض رشاقتها بتنورة من Versace سعرها 420 جنيها إسترلينيا

يبدو أن النجمة و السوبر موديل الشهيرة إيرينا شايك استطاعت تجاوز اصعب الفترات في حياتها و هي انفصالها عن نجم هوليوود الشهير برادلي كوبر بعد علاقه دامت 4 سنوات.







