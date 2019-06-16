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إيرينا شايك تستعرض رشاقتها بتنورة من Versace سعرها 420 جنيها إسترلينيا

الأحد 16/يونيو/2019 - 11:54 م
إيرينا شايك تستعرض رشاقتها بتنورة من Versace سعرها 420 جنيها إسترلينيا
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الفجر الفني
 
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يبدو أن النجمة و السوبر موديل الشهيرة إيرينا شايك استطاعت تجاوز اصعب الفترات في حياتها و هي انفصالها عن نجم هوليوود الشهير برادلي كوبر بعد علاقه دامت 4 سنوات.


فقد التقطت عدسات مصوري " البابارتزي " أمس عدة صور لإيرينا شايك وهي تستعرض رشاقتها في ميلانو بإيطاليا ، حيث كانت شايك ذات الـ 33 عام مرتديه " تي شيرت " باللون الأبيض و تنورة قصيرة ذات تصميم مميز بـ " دبوس " باللون الذهبي ، و حملت ملابسها إمضاء دار أزياء " Versace " ، وقد وصلت  سعر التنورة الي 420 جنيها إسترلينيا.
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