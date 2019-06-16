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في يوم الأب العالمي.. عمرو أديب: "إحنا في بلد عيد الأم"

الأحد 16/يونيو/2019 - 11:57 م
في يوم الأب العالمي.. عمرو أديب: إحنا في بلد عيد الأم
عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن العالم اليوم يحتفل بعيد الأب، معقبا: "العالم كله في الخارج بيكرم الأب.. ولكن هنا لا تكريم للأب".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "إحنا بلد عيد الأم، مش عايزين هدايا، إحنا مش عايزين هدايا.. بس كل سنة وانت يا بابا، عيد الأب في مصر صمت".

وتابع: "الأب في مصر ولا الهوا، ولا كأن البشرية دي قامت على إيدين أب، وفي عيد الأم نجيب هدايا حتى للمدرسات"، موجهًا التهنئة إلى كل الأباء.
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