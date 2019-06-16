دراغون بول يقتحم ملعب الماركانا بمباراة قطر وباراجواي

شهدت مباراة منتخب قطر الأول لكرة القدم في أمام نظيره باراجواي، لقطة طريفة باحتفال مهاجم الفريق بهدفه على طريقة الشخصية الكارتونية دراغون بول.





وافتتح أوسكار كاردوزو أهداف المباراة مبكرًا لمنتخب باراجواي في الدقيقة الرابعة من زمن المباراة، من خلال ركلة جزاء، احتفل خلالها مع زميله ألميرون على طريقة دراغون بول.





وقامت قناة SporTV البرازيلية، بتشبيه احتفالية كاردوزو وألميرون بلقطه من مسلسل دراغون بول.



