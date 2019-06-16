دراغون بول يقتحم ملعب الماركانا بمباراة قطر وباراجواي
الأحد 16/يونيو/2019 - 11:53 م
حسن شحاتة
Advertisements
Advertisements
شهدت مباراة منتخب قطر الأول لكرة القدم في أمام نظيره باراجواي، لقطة طريفة باحتفال مهاجم الفريق بهدفه على طريقة الشخصية الكارتونية دراغون بول.
وافتتح أوسكار كاردوزو أهداف المباراة مبكرًا لمنتخب باراجواي في الدقيقة الرابعة من زمن المباراة، من خلال ركلة جزاء، احتفل خلالها مع زميله ألميرون على طريقة دراغون بول.
وقامت قناة SporTV البرازيلية، بتشبيه احتفالية كاردوزو وألميرون بلقطه من مسلسل دراغون بول.
والجدير بالذكر أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، بهدفين لكل فريق.
Advertisements
المزيد عن: بارجواي وقطر اهداف قطر وبارجواي احتفال مهاجم بارجواي
- مشاهدة مباراة قطر وباراجواي بث مباشر اليوم 16-6-2019 في بطولة كوبا أمريكا Copa América
- مشاهدة مباراة الارجنتين وباراجواي بث مباشر اليوم 20-6-2019 في بطولة كوبا أمريكا Copa América
- يلا شوت 7sry مشاهدة مباراة قطر وباراجواي بث مباشر كورة جول KORA STAR كورة ستار بث مباشر مباراة قطر وباراجواي beIN MAX
- مشاهدة MAX SPORT بث مباشر قطر VS باراجواي اليوم 16-6-2019 qatar في كوبا امريكا رابط مباراة قطر وباراجواي يوتيوب HD لايف
- باراجوي تصدم قطر بالهدف الأول في كوبا أمريكا
- مباراة قطر وباراجواي الأحد 16-6-2019 “القنوات الناقلة+ توقيت المباراة” بطولة كوبا أميركا 2019
- كوبا أمريكا.. باراجواي يتقدم على قطر بهدف في الشوط الأول
- كوبا أمريكا.. باراجواي تضرب قطر بالهدف الثاني
- قطر تخطف تعادلا قاتلا من باراجواي في كوبا أمريكا
- كاردوزو يدخل تاريخ باراجواي بهدفه أمام قطر