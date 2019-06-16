ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تموين الدقهلية يضبط 7 مخابز مخالفين في الدقهلية

الأحد 16/يونيو/2019 - 11:55 م
تموين الدقهلية يضبط 7 مخابز مخالفين في الدقهلية
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
محمد كشك
 
Advertisements
نفذت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية تحت إشراف السيد دائرة وكيل الوزارة حملات مكبرة على المخابز والأسواق استمرار للضربات الرادعة لتموين الدقهلية للمخالفين استهدفت إدارة بلقاس برئاسة عبد الحكيم محمد الشربينى مدير إدارة تموين بلقاس.

شكلت الحملة برئاسة عبد المنعم الشربينى وحسن رمضان ومحمد عبد الرحمن ومحمد عوض المفتشين بإدارة تموين بلقاس، وذلك لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط السوق والحفاظ على المواطنين والتصدي لمحاربة الفساد.

وقد اسفرت الحملة عن ضبط مخبز (م.ا.ع ) بناحية مستعمرة الجزائر ينتج خبز ناقص الوزن بمقدار 18 جرام ضبط مخبز (محمد.ا.ع) بناحية الوساطة ينتج خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جرام + مواصفات، وضبط مخبز (الزناتى.ح ) بناحيةحلاوة البكرى ينتج خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جرام.

كما تمكنت الحملة من ضبط مخبز (عزيزة.م.ا ) بناحية السعدية العلاوية ينتج خبز ناقص الوزن بمقدار 118 جرامن ومخبز (محمد.م.ا ) بناحية بحرى صرف خبز بدون بدون من الماكينة، ومخبز (صبرى.اا) بناحية الغنامة بلقاس خبز غير مطابق للمواصفات، وضبط مخبز (على.ب.ا) بناحية منشأة بسنديلة خبز غير مطابق للمواصفات.
Advertisements
المزيد عن: مصر تموين الدقهلية اخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
تونس - أساسي
x
18:00
بوروندي - أساسي
بطولة كوبا أمريكا 2019
أوروجواي
1
x
00:00
0
الإكوادور