تموين الدقهلية يضبط 7 مخابز مخالفين في الدقهلية
الأحد 16/يونيو/2019 - 11:55 م
محمد كشك
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نفذت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية تحت إشراف السيد دائرة وكيل الوزارة حملات مكبرة على المخابز والأسواق استمرار للضربات الرادعة لتموين الدقهلية للمخالفين استهدفت إدارة بلقاس برئاسة عبد الحكيم محمد الشربينى مدير إدارة تموين بلقاس.
شكلت الحملة برئاسة عبد المنعم الشربينى وحسن رمضان ومحمد عبد الرحمن ومحمد عوض المفتشين بإدارة تموين بلقاس، وذلك لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط السوق والحفاظ على المواطنين والتصدي لمحاربة الفساد.
وقد اسفرت الحملة عن ضبط مخبز (م.ا.ع ) بناحية مستعمرة الجزائر ينتج خبز ناقص الوزن بمقدار 18 جرام ضبط مخبز (محمد.ا.ع) بناحية الوساطة ينتج خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جرام + مواصفات، وضبط مخبز (الزناتى.ح ) بناحيةحلاوة البكرى ينتج خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جرام.
كما تمكنت الحملة من ضبط مخبز (عزيزة.م.ا ) بناحية السعدية العلاوية ينتج خبز ناقص الوزن بمقدار 118 جرامن ومخبز (محمد.م.ا ) بناحية بحرى صرف خبز بدون بدون من الماكينة، ومخبز (صبرى.اا) بناحية الغنامة بلقاس خبز غير مطابق للمواصفات، وضبط مخبز (على.ب.ا) بناحية منشأة بسنديلة خبز غير مطابق للمواصفات.
شكلت الحملة برئاسة عبد المنعم الشربينى وحسن رمضان ومحمد عبد الرحمن ومحمد عوض المفتشين بإدارة تموين بلقاس، وذلك لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط السوق والحفاظ على المواطنين والتصدي لمحاربة الفساد.
وقد اسفرت الحملة عن ضبط مخبز (م.ا.ع ) بناحية مستعمرة الجزائر ينتج خبز ناقص الوزن بمقدار 18 جرام ضبط مخبز (محمد.ا.ع) بناحية الوساطة ينتج خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جرام + مواصفات، وضبط مخبز (الزناتى.ح ) بناحيةحلاوة البكرى ينتج خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جرام.
كما تمكنت الحملة من ضبط مخبز (عزيزة.م.ا ) بناحية السعدية العلاوية ينتج خبز ناقص الوزن بمقدار 118 جرامن ومخبز (محمد.م.ا ) بناحية بحرى صرف خبز بدون بدون من الماكينة، ومخبز (صبرى.اا) بناحية الغنامة بلقاس خبز غير مطابق للمواصفات، وضبط مخبز (على.ب.ا) بناحية منشأة بسنديلة خبز غير مطابق للمواصفات.
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