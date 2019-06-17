"الباز" يكشف تفاصيل جديدة حول وضع أمير قطر السابق بمستشفى الأمراض النفسية

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عرض الإعلامي محمد الباز، فيديو يكشف دخول "حمد بن خليفة" أمير قطر السابق مستشفى أمراض نفسية، مؤكدًا أن الأنباء تؤكد بأن أمير قطر الحالي تميم بن حمد، هو من أدخل والده للمستشفى، ووضعه تحت الاقامة الجبرية.



وتابع "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد: "ما حدث مع أمير قطر السابق يعتبر تمكين كامل لقوانين الله في الأرض،" لافتَا إلى أن أمير قطر السابق حمد بن خليفة، عندما انقلب على والده، شرده وتعامل معه بشكل سيء جدًا.



وأشار إلى أن تميم يُعيد الكرة الآن، ويتعامل مع أبيه "حمد آل ثاني" مثلما فعل والده مع جده "خليفة آل ثاني"، مضيفًا أن أمير قطر السابق حمد آل ثاني، تسبب في تشريد ملايين العرب، وسقوط مئات الآلاف من الشهداء، من خلال دعمه لما يسمى بثورات الربيع العربي، معقبًا: "انتظروا نهاية لا يعلمها إلا الله في أمير قطر السابق"

