"الباز" يكشف تفاصيل جديدة حول وضع أمير قطر السابق بمستشفى الأمراض النفسية
الإثنين 17/يونيو/2019 - 04:11 ص
كساب أحمد
Advertisements
Advertisements
عرض الإعلامي محمد الباز، فيديو يكشف دخول "حمد بن خليفة" أمير قطر السابق مستشفى أمراض نفسية، مؤكدًا أن الأنباء تؤكد بأن أمير قطر الحالي تميم بن حمد، هو من أدخل والده للمستشفى، ووضعه تحت الاقامة الجبرية.
وتابع "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد: "ما حدث مع أمير قطر السابق يعتبر تمكين كامل لقوانين الله في الأرض،" لافتَا إلى أن أمير قطر السابق حمد بن خليفة، عندما انقلب على والده، شرده وتعامل معه بشكل سيء جدًا.
وأشار إلى أن تميم يُعيد الكرة الآن، ويتعامل مع أبيه "حمد آل ثاني" مثلما فعل والده مع جده "خليفة آل ثاني"، مضيفًا أن أمير قطر السابق حمد آل ثاني، تسبب في تشريد ملايين العرب، وسقوط مئات الآلاف من الشهداء، من خلال دعمه لما يسمى بثورات الربيع العربي، معقبًا: "انتظروا نهاية لا يعلمها إلا الله في أمير قطر السابق"
Advertisements
المزيد عن: محمد الباز قطر حمد بن خليفة تميم بن حمد
- جرائم "آل ثاني".. تعرف على التاريخ الأسود لانقلابات أمراء قطر
- بين الانتقام والغرام.. زواج "الشيخة موزة" من أمير قطر فجور سياسي برغبة والدها
- "الشيخة موزة" رأس الحربة المدبر للصراعات بالدوحة.. نكشف سر انقلاب الأبناء على الآباء في قطر
- صحف سعودية: انقلاب سادس في قطر
- نفق مظلم.. معارضون يكشفون أسرار خطيرة داخل قصر "تميم"
- أحمد موسى: "تميم" يستعين "بدوبلير" لإيهام الشعب القطري أنه مازال يحكم
- صمت قطري يؤكد اختفاء تميم في ظروف غامضة .. وأحمد موسى يكشف من يُدير البلاد
- "دعم الإرهاب وسرقة شعبه".. جرائم حمد بن خليفة بحق العرب
- مفاجأة.. أمير قطر يضع والده في مستشفي "المجانين" (فيديو)