سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الإثنين 17-6-2019 بالبنوك والسوق السوداء
الإثنين 17/يونيو/2019 - 12:08 ص
الفجر الاقتصادي
Advertisements
Advertisements
حافظ سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري علي حالة الاستقرار النسبي التي بدأت منذ انتهاء موسم عمرة رمضان، لتصبح الأسعار المتوقعة لـ سعر الريال اليوم الأحد، عند نفس معدلاتها وجاءت الاسعار على النحو التالى:
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.44 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.45 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.38 جنيه للشراء
4.51 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.44 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.42 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.41 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع
|البنوك المصرية
|سعر الريال السعودي الشراء مقابل الجنيه المصري
|سعر الريال السعودي البيع مقابل الجنيه المصري
|سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
|4.4592
|4.4864
|سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
|4.45
|4.4879
|سعر الريال السعودي في بنك مصر
|4.4558
|4.4879
|سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
|4.42384
|4.47988
|أسعار الريال السعودي في البنك التجاري الدولي
|4.435
|4.48
|أسعار الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي
|4.4610
|4.4932
|أسعار الريال السعودي في بنك عودة
|4.4531
|4.4799
Advertisements
المزيد عن: شركات الصرافة سعر الريال مقابل الجنيه سعر الريال فى السوق السوداء سعر الريال اليوم سعر الريال السعودى سعر الريال الآن سعر الريال الريال السعودى اخبار الاقتصاد أسعار العملات
- سعر الريال السعودي في نهاية التعاملات اليوم السبت 16/3/2019
- سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 12-6 - 2019 بالبنوك والسوق السوداء
- سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الخميس 13-6-2019
- اسعار الريال اليوم اليوم الخميس 13 يونيو 2019 في البنوك مقابل الجنيه المصري
- سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 14-6-2019 بالبنوك والسوق السوداء
- سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الجمعة 14 يونيو 2019 في مصر بالبنوك
- سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 15-6-2019 بالبنوك والسوق السوداء
- سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 15-6-2019 بالبنوك والسوق السوداء
- سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 16-6-2019 بالبنوك والسوق السوداء
- سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 16-6-2019.. والعملة السعودية تتباين