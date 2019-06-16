كورة اون لاين| مشاهدة مباراة اوروجواي والاكوادور بث مباشر 16-06-2019 كوبا امريكا

مشاهدة مباراة اوروجواي والاكوادور بث مباشر اليوم يفتتح المنتخب الاوروجوياني بقيادة نجمه الأول لويس سواريز مشاهدة مباراة اوروجواي والاكوادور في بطولة كوبا أمريكا بمواجهة نارية أمام نظيره منتخب الاكوادور وننقلها لكم في بث مباشر في المباراة التي تقام على أرضية ملعب جوفيرنادور ماجاليس في الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت القاهرة الواحدة صباحا بتوقيت مكة المكرمة الثانية صباحا بتوقيت أبو ظبي اليوم الاثنين الموافق السابع عشر من شهر يونيو لعام 2019 ميلاديا في إطار منافسات الجولة الاولى للمجموعة الثالثة في البطولة التي تستضيفها البرازيل ويسعى منتخب اوروجواي لتقديم مستوى مميز في اللقاء الأول وتحقيق اول ثلاث نقاط بث مباشر مشاهدة مباراة اوروجواي والاكوادور بدون تقطيع.



أعلن الجهاز الفني لمنتخب الأوروجواي تشكيل فريقه لمواجهة الأكوادور ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا.

وضم تشكيل الأوروجواي كلا من :-

حراسة المرمى : موسليرا خط الدفاع : كاسيريس، جودين، خيمينيز، لاكسيت

خط الوسط : نانديز، بينتاكور، ماتياس، لوديرو

خط الهجوم: سواريز، كافاني.













