محمد جمعة: لهذا السبب.. "الممر"حقق أعلى أيرادات فى تاريخ السينما
الأحد 16/يونيو/2019 - 11:47 م
مريم الشريف
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أكد الفنان محمد جمعة، أن فيلم "الممر" حقق أعلى ايرادات، فى السينما المصرية والعربية، لأنه شكل وجدان الطفل بأن يرى ويتأثر ويخرج من السينما بهذه الحماسة، ويطلب من والديه الذهاب إلى سيناء كى يكون مع الجيش فهذا شىء رائع ومشرف وأغلى من أى إيراد فى تاريخ السينما.
وأضاف "جمعة" خلال لقائه فى برنامج "واحد من الناس" على قناة النهار، أنه فخور كثيرا بمشاركته فى هذا العمل، وردود الفعل التى تلقاها عنه.
وأضاف "جمعة" خلال لقائه فى برنامج "واحد من الناس" على قناة النهار، أنه فخور كثيرا بمشاركته فى هذا العمل، وردود الفعل التى تلقاها عنه.
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