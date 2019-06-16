ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

المكسيك تحتجز 800 مهاجر غير شرعي على متن 4 شاحنات

الأحد 16/يونيو/2019 - 11:44 م
المكسيك تحتجز 800 مهاجر غير شرعي على متن 4 شاحنات
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
قالت الحكومة المكسيكية، إن السلطات احتجزت نحو 800 مهاجر غير شرعي على 4 شاحنات في شرق البلاد السبت في واحدة من أكبر الحملات ضد الهجرة غير الشرعية في الأشهر القليلة الماضية.



وذكر معهد الهجرة الوطني المكسيكي في بيان نشره أمس السبت أن السلطات عثرت على 791 أجنبياً في الشاحنات في ولاية فيراكروز بشرق البلاد، مؤكداً تقارير سابقة عن الاحتجاز الجماعي.

ويأتي الاحتجاز في ظل مساعي المكسيك للحد من ارتفاع عدد المهاجرين المتجهين إلى الحدود الأمريكية، بعد ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تعهد بزيادة الرسوم الجمركية على السلع المكسيكية، إذا لم تتحرك حكومة مكسيكو سيتي لوقف الهجرة غير الشرعية.

ومعظم المحتجزين في الشاحنات فروا من الفقر والعنف في 3 بلدان مضطربة في أمريكا الوسطى، هي غواتيمالا، وهندوراس، وسلفادور.
Advertisements
المزيد عن: مهاجر غير شرعي المكسيك احتجاز 800
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
تونس - أساسي
x
18:00
بوروندي - أساسي
بطولة كوبا أمريكا 2019
أوروجواي
1
x
00:00
0
الإكوادور