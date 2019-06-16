المكسيك تحتجز 800 مهاجر غير شرعي على متن 4 شاحنات
الأحد 16/يونيو/2019 - 11:44 م
وكالات
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قالت الحكومة المكسيكية، إن السلطات احتجزت نحو 800 مهاجر غير شرعي على 4 شاحنات في شرق البلاد السبت في واحدة من أكبر الحملات ضد الهجرة غير الشرعية في الأشهر القليلة الماضية.
وذكر معهد الهجرة الوطني المكسيكي في بيان نشره أمس السبت أن السلطات عثرت على 791 أجنبياً في الشاحنات في ولاية فيراكروز بشرق البلاد، مؤكداً تقارير سابقة عن الاحتجاز الجماعي.
ويأتي الاحتجاز في ظل مساعي المكسيك للحد من ارتفاع عدد المهاجرين المتجهين إلى الحدود الأمريكية، بعد ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تعهد بزيادة الرسوم الجمركية على السلع المكسيكية، إذا لم تتحرك حكومة مكسيكو سيتي لوقف الهجرة غير الشرعية.
ومعظم المحتجزين في الشاحنات فروا من الفقر والعنف في 3 بلدان مضطربة في أمريكا الوسطى، هي غواتيمالا، وهندوراس، وسلفادور.
وذكر معهد الهجرة الوطني المكسيكي في بيان نشره أمس السبت أن السلطات عثرت على 791 أجنبياً في الشاحنات في ولاية فيراكروز بشرق البلاد، مؤكداً تقارير سابقة عن الاحتجاز الجماعي.
ويأتي الاحتجاز في ظل مساعي المكسيك للحد من ارتفاع عدد المهاجرين المتجهين إلى الحدود الأمريكية، بعد ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تعهد بزيادة الرسوم الجمركية على السلع المكسيكية، إذا لم تتحرك حكومة مكسيكو سيتي لوقف الهجرة غير الشرعية.
ومعظم المحتجزين في الشاحنات فروا من الفقر والعنف في 3 بلدان مضطربة في أمريكا الوسطى، هي غواتيمالا، وهندوراس، وسلفادور.
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