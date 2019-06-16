بسبب تمسّك الإتحاد الدولي بسحب 3 نقاط.. الملعب القابسي في الرابطة المحترفة الثانية

نشرت الجامعة التونسية لكرة القدم، توضيحا بخصوص مطلب إستئناف النادي الصفاقسي والملف التأديبي للملعب القابسي لدى الفيفا، وجاء فيه:





"تفاعلا مع العديد من التساؤلات المتعلقة بقضيتين تهمان النادي الرياضي الصفاقسي والملعب القابسي تود الجامعة التونسية لكرة القدم توضيح النقاط التالية :









أوّلا- بخصوص طلب النادي الرياضي الصفاقسي بتعليق ترتيب الرابطة المحترفة لغاية البت في قرار الإستئناف بالاحتراز على مشاركة لاعب من النادي الرياضي لحمام الأنف والذي بتت فيه الرابطة الوطنية المحترفة وأقرت النتيجة الحاصلة على الميدان تود الجامعة التونسية لكرة القدم الإفادة بأنه لم يرد على الرابطة الوطنية المحترفة ولا على لجنة الإستئناف إلى حد الآن أي مطلب استئناف متعلق بهذا الملف علما أن الفصل 219 جديد (وهو ذاته الفصل 221 قديم) ينص على أن الإستئناف لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يوقف التنفيذ.





ثانيا- بخصوص وضعية الملعب القابسي المتعلقة بالنقاط الثلاثة التي وقع خصمها إثر قرار من لجنة التأديب بالفيفا تود الجامعة التونسية لكرة القدم الإفادة أنها توصلت إلى حد كتابة هذه الأسطر بمراسلة وحيدة من الفيفا وقع توجيهها إلى الملعب القابسي بتاريخ 3 جوان يؤكد فيها الإتحاد الدولي لكرة القدم غلق الملف التأديبي للملعب القابسي بعد تقديم شهادة خلاص من النادي الكامروني بتاريخ 22 ماي 2019. ورغم ذلك فان الإتحاد الدولي لكرة القدم يتمسك بضرورة تطبيق النقطتين 3 و4 من قرار لجنة التأديب والداعية إلى خصم 3 نقاط من رصيد الملعب القابسي لعدم إحترامه آجال الخلاص المشار إليها في القرار الصادر بتاريخ 18 مارس 2019".



