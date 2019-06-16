كورة لايف| مشاهدة مباراة اوروجواي والاكوادور بث مباشر 16-06-2019 كوبا امريكا
الأحد 16/يونيو/2019 - 11:40 م
مصطفى قمر
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يتطلع منتخب أوروغواي إلى تحقيق استهلالية جيدة عندما يلاقي منتخب الإكوادور في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة ضمن بطولة كوبا أميركا 2019 التي تستضيفها البرازيل.
ولحساب المجموعة ذاتها يلتقي المنتخب الياباني (ضيف البطولة) مع منتخب تشيلي (حامل لقب آخر نسختين) فجر الثلاثاء.
مباراة الاوروغواي والاكوادور بث مباشر الاثنين على الساعة الواحدة بتوقيت مكة المكرمة فجر الاثنين 17 حزيران/يونيو 2017.
القنوات الناقلة لمباراة الاوروغواي والاكوادور هي beIN MAX 3 و beIN MAX 4.
كما بإمكانكم مشاهدة مباراة الاوروغواي والاكوادور على الانترنت وبجودة عالية من دون تقطيع عبر beIN CONNECT.
سيرفقكم في التعليق على أحداث مباراة منتخب الاوروغواي ومنتخب الاكوادور الزميل رؤوف خليف
أعلن الجهاز الفني لمنتخب الأوروجواي تشكيل فريقه لمواجهة الأكوادور ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا.
وضم تشكيل الأوروجواي كلا من :-
حراسة المرمى : موسليرا
خط الدفاع : كاسيريس، جودين، خيمينيز، لاكسيت
خط الوسط : نانديز، بينتاكور، ماتياس، لوديرو
خط الهجوم: سواريز، كافاني.
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