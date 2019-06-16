Copa America مشاهدة مباراة الاوروجواي والاكوادور (كوبا امريكا) بث مباشر Suarez VS Valensia

مشاهدة مباراة اوروجواي والاكوادور بث مباشر اليوم يفتتح المنتخب الاوروجوياني بقيادة نجمه الأول لويس سواريز مشاهدة مباراة اوروجواي والاكوادور في بطولة كوبا أمريكا بمواجهة نارية أمام نظيره منتخب الاكوادور وننقلها لكم في بث مباشر في المباراة التي تقام على أرضية ملعب جوفيرنادور ماجاليس في الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت القاهرة الواحدة صباحا بتوقيت مكة المكرمة الثانية صباحا بتوقيت أبو ظبي اليوم الاثنين الموافق السابع عشر من شهر يونيو لعام 2019 ميلاديا في إطار منافسات الجولة الاولى للمجموعة الثالثة في البطولة التي تستضيفها البرازيل ويسعى منتخب اوروجواي لتقديم مستوى مميز في اللقاء الأول وتحقيق اول ثلاث نقاط بث مباشر مشاهدة مباراة اوروجواي والاكوادور بدون تقطيع.





مشاهدة مباراة اوروجواي والاكوادور بث حي مباشر بدون اي تقطيع حيث يدخل المنتخب الاوروجوياني مباراة اليوم من اجل تحقيق الفوز والانتصار على حساب منتخب قوي وعنيد وهو منتخب الاكوادور حيث يقع منتخب الأوروجواي في المجموعة الثالثة بدور مجموعات كوبا أمريكا 2019 رفقة منتخبات اليابان وتشيلي وهي مجموعة نارية حيث يقع فيها ايضا المنتخب التشيلي المتوج باللقب في آخر نسخة وسيكون منتخب اوروجواي معتمدا على قوته الضاربة المتمثلة في دييجو جودين و دييجو لاكزالت ولوكاس توريرا وفيدي فالفيردي وإدينسون كافاني ولويس سوايز وستواني ويرغب في تحقيق ثلاث نقاط غالية في مشواره في البطولة القارية من اجل المنافسة على اللقب وكان منتخب اوروجواي قد فاز على بنما 3-0 في اخر ودية خاضها.









في جهة اخرى فان منتخب الاكوادور بث مباشر مباراة اوروجواي والاكوادور اليوم وهو عينه على النقاط الثلاث على حساب منتخب اوروجواي وخطف ثلاث نقاط ستكون غالية منه بكل تأكيد من أجل المنافسة بقوة على اللقب ويسعى المدير الفني لمنتخب الاكوادور لقيادة منتخب بلاده لتحقيق فوز مهم الليلة وسيعول على نجمه الأول أنتونيو فالنسيا لاعب مانشستر يونايتد الانجليزي وكان منتخب الاكوادور قد خسر امام المكسيك 2-3 في اخر مباراة ودية خاضها استعدادا لمنافسات بطولة كوبا امريكا 2019.







