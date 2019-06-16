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الخولي: الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المصرية الأقوى على مستوى العالم

الأحد 16/يونيو/2019 - 11:36 م
الخولي: الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المصرية الأقوى على مستوى العالم
اللواء أحمد الخولي
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أمنية فوزي
 
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قال اللواء أحمد الخولي، مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات الأسبق، إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المصرية تعتبر من أقوى إدارات مكافحة المخدرات على مستوى العالم.

وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة تليفوية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأحد، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المصرية من أقدم الإدارات المتخصصة في هذا المجال، وتمتلك كوادر أمنية ذات خبرة عالية في هذا المجال، وتمتلك مصادر قوية لمعلومات عن طرق تهريب المخدرات سواء في الداخل أو الخارج.

وأشار إلى أن الإدارة تبذل قصارى جهدها في ضبط ومكافحة المخدرات، موضحًا أن ضبط قضايا المخدرات يرتبط بالشق المعلوماتي وشق اكتشاف المخدرات، لافتًا إلى أنه تم إحباط محاولات دخول مخدر الكيتاجون إلى مصر.
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