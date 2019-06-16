مجموعة مصر.. زيمبابوي تتعادل أمام تنزانيا استعدادا لأمم إفريقيا

تعادل منتخب زيمبابوي بقيادة صنداي تشيد مع منتخب تنزانيا بقيادة ايمانويل أمونيكى بهدف لكل فريق في المباراة الودية، مساء اليوم استعدادا لكأس الأمم الأفريقية.





وخاض منتخب زيمبابوي اللقاء بتشكيل يتكون من ايد مور سياندا،جيمى دزنيجال، رونال يفومبدزال ، نتيداى دار يكوا، وتسباح هاربين و مافيلوس كونتيو ،خاما نيابات ،كوداكواس ماهاشى ،ايفايز روسيتى ،نوكس مونبزوا ،نتيو تيد.





بينما مثل منتخب تنزانيا مانولا ،ميتشاتا،فبليو ،جابريال مايكل ،اراستو تبونى،على متولى ،فرانك ،ة ذليد يحيى ،توماسل وليموبتقو ،محمد حسين ،ادى.





تقدم منتخب زيمبابوي بهدف نوكس مونبزوا في 26 من الشوط الأول، وتعادل مبواتا ساماتا لتتزانيا في الدقيقة 18 من الشوط الثاني.





وأدار المباراة تحكيميا الحكم أشرف رشاد وعاونه أيمن دجيش مساعد أول ومحمد شعبان مساعد تانى ومحمد جمال حكم رابع.





وتلعب زيمبابوي ضمن المجموعة الأولى بجانب منتخبنا الوطني وأوغندا وجمهورية الكونغو.