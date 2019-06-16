منتخب السويس يضم الثلاثي يوسف وحلمي والصغير

تعاقد نادي منتخب السويس مع الثلاثي إسلام يوسف قادما من القناة، وحسين حلمي لاعب الترسانة، بالإضافة إلى محمد الصغير.





وقام الثلاثي بالتوقيع على عقود انضمامهم لمنتخب السويس في حضور ميكي عبد الرازق المدير الفني للفريق.



