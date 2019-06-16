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منتخب السويس يضم الثلاثي يوسف وحلمي والصغير

الأحد 16/يونيو/2019 - 11:31 م
منتخب السويس يضم الثلاثي يوسف وحلمي والصغير
تعاقد نادي منتخب السويس
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علي نبوي
 
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تعاقد نادي منتخب السويس مع الثلاثي إسلام يوسف قادما من القناة، وحسين حلمي لاعب الترسانة، بالإضافة إلى محمد الصغير.


وقام الثلاثي بالتوقيع على عقود انضمامهم لمنتخب السويس في حضور ميكي عبد الرازق المدير الفني للفريق.


ويسعى فريق منتخب السويس لدعم صفوفه بلاعبين مميزين من أجل المنافسة على الصعود للدوري الممتاز في الموسم المقبل.

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