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فكري صالح: جنش يمتلك أفضلية عن الثنائي الشناوي للعب أساسيا

الأحد 16/يونيو/2019 - 10:44 م
فكري صالح: جنش يمتلك أفضلية عن الثنائي الشناوي للعب أساسيا
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الفجر الرياضي
 
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أكد فكري صالح مدرب حراس المنتخب الوطني السابق، أن محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك يمتلك أفضلية عن الثنائي أحمد الشناوي حارس بيراميدز ومحمد الشناوي حارس الأهلي في التواجد كأساسي مع المنتخب في بطولة الأمم الإفريقية.


وقال صالح في تصريحات خاصة لبرنامج 93.7 على أون سبورت إف إم أن جنش منحه الله هبة غير موجودة في حراس كثيرين وهي "برودة الأعصاب " أو ما يمكن تسميته بالثبات الانفعالي، وهو ما يجعله لا يتأثر كثيرا بأي ضغوط خارجية مثل الجماهير والإعلام وغيرها، وخير دليل أنه طوال المواسم السابقة كان يجلس أغلب الموسم احتياطيا لأحمد الشناوي قبل رحيله لبيراميدز ومع ذلك عندما يشارك يكون في مستوى رائع ويقود الزمالك للفوز والبطولات.


وأضاف صالح، أن محمد الشناوي أيضا اثبت نفسه بحصوله على أفضل لاعب في مباراة مصر وأوروجواي الافتتتاحية للفراعنة في مونديال روسيا الأخير، وهو ما يؤكد أنه حارس كبير ويعتمد عليه بشكل كبير، وكذلك أحمد الشناوي الذي استطاع استعادة مستواه بعد فترة طويلة من الغياب هذا الموسم بسبب الإصابة.


وشدد فكري صالح على أن أحمد ناجي مدرب حراس الفراعنة سيدفع بالحارس الأمثل لأنه صاحب قرار وخبرات كبيرة مع المنتخب ومن قبله الأهلي، وهو الأقرب حاليا للحراس الثلاثة متمنيا له وللحراس التوفيق في البطولة.

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