هشام يكن: علاء يشبه حجازي ولا يصلحان للعب معا

أكد هشام يكن مدافع الزمالك والمنتخب الوطني السابق، أن المنتخب الوطني حاليا يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين وخصوصا في خط الدفاع.





وأضاف يكن في حواره لبرنامج 93.7 على أون سبورت إف إم، أنه على الجهاز الفني للمنتخب بقيادة خافيير أجيري التفكير في اختيار العناصر التي تؤدي بكفاءة مع بعضها البعض وبانسجام، مشيرا إلى أن محمود علاء مدافع الزمالك الذي يقدم مستوى جيد مع فريقه هذا الموسم، يشبه في طريقة لعبه إلى حد كبير أحمد حجازي، وهو ما يقلل من فرصة تواجدهما معا في التشكيل الأساسي للمباريات، في حين أن محمود الونش لديه أداء مختلف، وكذلك باهر المحمدي.



أما عن الطريقة الأمثل من وجهة نظره ليكون لدى الفراعنة دفاع قوي فأكد يكن أن اللعب بثلاثة مدافعين على أن يكون جناحي الفريق في وسط الملعب تجعل الفريق أقوى دفاعيا وهجوميا، وفي هذه الحالة لابد أن يكون هناك مدافع يلعب بقدمه اليسرى في الثلاثي الخلفي.