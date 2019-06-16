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خسائر فادحة للحوثيين في حجة بعد غارات للتحالف العربي

الأحد 16/يونيو/2019 - 10:36 م
خسائر فادحة للحوثيين في حجة بعد غارات للتحالف العربي
ارشيفية
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وكالات
 
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شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم الأحد، غارات جوية على مليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية عبس بمحافظة حجة شمالي غرب البلاد.

واستهدفت الغارات موقعاً لمليشيا الحوثي الانقلابية في مزارع الجر غربي مديرية عبس، حسب ما ذكر موقع "سبتمبر نت" الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

وأدت الغارات إلى تدمير منصة إطلاق صواريخ حوثية، وتدمير عربة تقل عناصر انقلابية.

وفي سياق آخر، استهدفت مقاتلات التحالف، اليوم، تجمعاً لعناصر الحوثي، غربي مديرية حرض، ما أسفر عن تدمير عربة، ومصرع كل من كان على متنها.
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