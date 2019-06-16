كوبا أمريكا.. باراجواي تضرب قطر بالهدف الثاني

تمكن منتخب باراجواي الأول لكرة القدم من مضاعفة تقدمه بالهدف الثاني أمام نظيره القطري، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب “ماراكانا”، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعة ببطولة كوبا أمريكا.

وعزز مهاجم سانتوس البرازيلي ديرليس جونزالز من تقدم باراجواي، بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والخمسين من عمر اللقاء.

وكان أوسكار كاردوزو قد افتتح أهداف المباراة لمنتخب باراجواي في الدقيقة الرابعة من زمن المباراة، من خلال ركلة جزاء احتسبها الحكم البيروفي ديجو هارو دون اللجوء لتقنية الفيديو، لينفذها كاردوزو بنجاح.

ويشارك المنتخب القطري رفقة نظيره الياباني من قارة آسيا في بطولة الكوبا أمريكا، بدعوة من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.