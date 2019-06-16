ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كوبا أمريكا.. باراجواي تضرب قطر بالهدف الثاني

الأحد 16/يونيو/2019 - 10:33 م
كوبا أمريكا.. باراجواي تضرب قطر بالهدف الثاني
Advertisements
طباعة
حسن شحاتة
 
Advertisements

تمكن منتخب باراجواي الأول لكرة القدم من مضاعفة تقدمه بالهدف الثاني أمام نظيره القطري، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب “ماراكانا”، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعة ببطولة كوبا أمريكا.

 

وعزز مهاجم سانتوس البرازيلي ديرليس جونزالز من تقدم باراجواي، بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والخمسين من عمر اللقاء.

 

وكان أوسكار كاردوزو قد افتتح أهداف المباراة لمنتخب باراجواي في الدقيقة الرابعة من زمن المباراة، من خلال ركلة جزاء احتسبها الحكم البيروفي ديجو هارو دون اللجوء لتقنية الفيديو، لينفذها كاردوزو بنجاح.

 

ويشارك المنتخب القطري رفقة نظيره الياباني من قارة آسيا في بطولة الكوبا أمريكا، بدعوة من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
المغرب
2
x
18:00
3
زامبيا
السنغال
0
x
19:45
0
نيجيريا
تنزانيا
0
x
20:00
0
زيمبابوي
الجزائر
1
x
20:00
1
مالي
مصر
3
x
21:00
1
غينيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
الأرجنتين - أساسي
0
x
انتهت
2
كولومبيا
باراجواي
2
x
21:00
2
قطر