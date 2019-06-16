"ترسانة بورسعيد" تكشف عن تفاصيل تصنيع أول ناقلة بترول عملاقة في مصر

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كشف المهندس محمد الكتبي، مدير إدارة ترسانة بورسعيد مارين البحرية، تفاصيل تصنيع أول ناقلة بترول عملاقة في مصر، قائلًا: "إنها تنقل المواد البترولية بمختلف أنواعها".



وأوضح "الكتبي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية ""dmc مساء اليوم الأحد، أن طولها 85 متر، وعرضها 15 متر، وارتفاعها 5 أمتار.



وأضاف أنه تم تشغيلها في المياره لتجربتها، وأنه يتم تجارب البحر حاليًا للتأكد من صلاحيتها للملاحة البحرية، لافتًا إلى أنها صناعة مصر بنسبة 90%، وأن الماكينات هي الشيء الوحيد القادم من الخارج، وتم تركيبها بأيادي مصرية، وأن العمالة مصرية بنسبة 100%.

