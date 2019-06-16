الفنان خالد عبد الرحمن: أكلت لحم الضبع وتعافيت من آلام الكلى

كشف الفنان خالد عبدالرحمن، عن سبب تعافيه من آلام الكلى بعد الله، قائلا: “تعافيت منھا بعدما تناولت لحم الضبع الأبيض”.

وأضاف خلال حوار في برنامج "صباح السعودية"، أن ھذا النوع من الضباع يعیش في مكانین فقط في العالم جنوب المملكة وفي أفريقیا.

وتابع: "تمكنت من اصطیاد الضبع لكن لم أذبحه وقررت اصطیاد ضبع آخر من النوع العادي وذبحته وأكلت لحمه وشربت مرقه فشفيت".