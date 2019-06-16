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شاهد.. تعليق عمرو أديب على الظهور الأول لـ"البشير" بعد عزله

الأحد 16/يونيو/2019 - 10:31 م
شاهد.. تعليق عمرو أديب على الظهور الأول لـالبشير بعد عزله
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هدى عبدالرازق
 
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على المشاهد الأولى لظهور الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير خلال انتقاله لمكان التحقيقات معه.

وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إن العالم توقف ليشاهد رابع أو خامس رئيس عربي يمثل أمام التحقيقات، منوهًا بأن منذ أيام تم الهجوم على السجن الذي كان محبوس فيه البشير بغرض الإفراج عنه، ولكن المحاولة باءت بالفشل.

وأوضح أن البشير يخضع للتحقيق في قضايا الكسب الحرام، والتربح، وحيازة أموال أجنبية، لافتًا إلى أن البشير كان معه عدد من المحامين، وله حق الاسئناف.
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