شاهد.. تعليق عمرو أديب على الظهور الأول لـ"البشير" بعد عزله

عقب الإعلامي عمرو أديب، على المشاهد الأولى لظهور الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير خلال انتقاله لمكان التحقيقات معه.





وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إن العالم توقف ليشاهد رابع أو خامس رئيس عربي يمثل أمام التحقيقات، منوهًا بأن منذ أيام تم الهجوم على السجن الذي كان محبوس فيه البشير بغرض الإفراج عنه، ولكن المحاولة باءت بالفشل.



