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yalla shoot مشاهدة مباراة اوروجواي والاكوادور بث مباشر 16-06-2019 كوبا امريكا

الأحد 16/يونيو/2019 - 10:14 م
yalla shoot مشاهدة مباراة اوروجواي والاكوادور بث مباشر 16-06-2019 كوبا امريكا
مشاهدة مباراة اوروجواي والاكوادور بث مباشر
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اوروجواي والاكوادور بث مباشر , المجموعة الثالثة الجولة الاولي دور المجموعات كوبا امريكا , في اطار مباريات اليوم من كوبا امريكا البطولة القارية لمنتخبات امريكا الجنوبية سنكون علي موعد مع مباراة قوية وهامة للغاية تلك التي ستجمع بين منتخبي اورواجواي والاكوادور في اطار مباريات الجولة الاولي من حسابات المجموعة الثالثة التي تضم ايضا كلا من اليابان وشيلي حامل اللقب.
اوروجواي بطل تلك البطولة التاريخي برصيد 15 لقب والذي يسعي للتتويج بتلك البطولة الغائبة عنه منذ عام 2011 يدخل بكامل قوته في مباراة اليوم من اجل تحقيق الانتصار علي منتخب الاكوادور فبعدما قدم منتخب السليستي بقيادة كلا من ايديسون كافاني ولويس سواريز مونديال اكثر من رائع في النسخة الماضية في روسيا وخرجوا فيه من بطل العالم المنتخب الفرنسي سيسعوا اليوم لتحقيق الفوز ومواصلة مشوارهم في تلك البطولة.

اللقاء الاول

موعد اللقاء.

يوم الاثنين 17 يونيو 2019

الساعة الواحدة صباحا بتوقيت السعودية 


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