مقاتلات التحالف تدك منصة إطلاق صواريخ حوثية
الأحد 16/يونيو/2019 - 10:17 م
وكالات
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نجحت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم الأحد، في دك منصة إطلاق صواريخ تابعة لميليشيا الحوثي الإيرانية، والمدعومة من إيران، في مديرية عبس بمحافظة حجة.
واستهدفت مقاتلات التحالف موقعًا لميليشيا الحوثي الانقلابية في مزارع الجر غربي مديرية عبس.
وأسفرت الغارات عن تدمير منصة إطلاق صواريخ تابعة للميليشيا، بالإضافة إلى تدمير عربة تقل عددًا من العناصر الانقلابية.
وعلى جانب أخر في غربي مديرية حرض قصفت مقاتلات التحالف، اليوم تجمعًا لميليشيا الحوثي الانقلابية، ؛ ما أسفر عن تدمير عربة تابعة لها، ومصرع كل من كان على متنها.
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