قاضي قضية "الهروب من وادي النطرون" يكشف تفاصيل تهديد الإخوان له

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قال المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف، الشهير بقاضي "الهروب من وادي النطرون"، إنه تعامل مع الرئيس المعزول محمد مرسي في القضية المعروفة بـ "الهروب من وادي النطرون" كمتهم، بغض النظر عن كونه كان رئيسًا، فالمواطنون سواسية أمام القانون.



وأضاف "محجوب"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أنه عندما اكتشف تورط "مرسي" في استهدف الأمن القومي المصري، تم تهديده من قبل الجماعة الإرهابية، وقام أحد المحامين الإخوان برفع دعوى أمام القضاء الإداري لعزله، واحالته للمعاش، وهذه الدعوى استمرت 3سنوات في المحاكم، وفي النهاية المحكمة رفضت هذه الدعوى.



وأوضح أن النائب العام الإخواني الأسبق طلعت عبد الله، أصدر خطابًا رسميًا طالب فيه بسحب قضية " الهروب من وادي النطرون" من المحكمة، وهذا الامر لا يمكن نكرانه.



وارتبط اسم المستشار خالد محجوب بنظر قضية هروب سجناء وادي النطرون، التي كان متهمًا فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي والتي تعرض بسببها لضغوط وتهديدات بالقتل، وخضع بعدها إلى حراسة أمنية مشددة حتى نطق بالحكم في القضية، التي فتحت ملفات اقتحام السجون وتهريب المعتقلين والجنائيين إبان ثورة يناير.





