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"التعليم العالي" تكشف موعد التقديم لاختبارات القدرات

الأحد 16/يونيو/2019 - 10:20 م
التعليم العالي تكشف موعد التقديم لاختبارات القدرات
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أمنية فوزي
 
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كشف سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف على تنسيق القبول بالجامعات، عن موعد التقدم لاختبارات القدرات للقبول بالكليات، موضحًا أن التقديم لاختبارات القدرات سيبدأ من 6 يوليو حتى 20 يوليو.

ونصح "عطا"، خلال مداخلة تليفوية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأحد، الطلاب الذين لديهم رغبة في الالتحاق بالكليات التي تحتاج إلى اختبارات بالتقديم لاختبارات الطلاب في الموعد المحدد.

وأكد أن مصلحة الطلاب هو أهم شيء بالنسبة إليهم.
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