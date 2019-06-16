إزالة مقبرتين مخالفتين على أرض زراعية في منية النصر بالدقهلية

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أعلن محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منية النصر فى محافظة الدقهلية رفع حالة الطوارىء للحفاظ على الارض الزراعية وازالة المخالفات في المهد.



وأشار عبد الغنى الي أن الوحدة المحلية ببرمبال الجديدة شنت حملة ليلية أزالت مقبرتين على الارض الزراعية وتم ردم الحفر الذى أقيم بغرض البناء المخالف على الارض الزراعية بعزبة جعفر للمرة الثانية لنفس المخالف وعلى مساحة ١٠٠م٢، حفاظا على الارض الزراعية.



وفى ذات السياق قال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية انه تم إزالة 19 حالة تعدي على أراضي زراعية على مستوى 12 مركزا بالمحافظة خلال شهر مايو الماضي.



وأكد محافظ الدقهلية على أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية لحماية الأمن الغذائي، مشيرا إلى ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة المعنية والأجهزة الأمنية لتنفيذ حملات الإزالة والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية.



وقال شاروبيم إنه لا تهاون مع المخالفين أو المقصرين وإن هناك إجراءات صارمة وعقوبات مشددة ضد من يتعدى على الأرض الزراعية ومن يسمح بها ومن يساعد في الاستيلاء على حق الشعب.



وأكد محافظ الدقهلية على أن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية تتم بالتعاون مع مديرية الأمن وجميع أجهزة المحافظة والتنسيق من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن بشكل دائم لمتابعة أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية.